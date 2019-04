Chiffre du jour : les Français travaillent en moyenne 36,3 heures par semaine

Emmanuel Macron va probablement demander aux Français de travailler plus. Nous passons en moyenne 36,3 heures au travail par semaine. C'est dans la fourchette haute par rapport à nos voisins européens.

Au boulot ! Les Français travaillent en moyenne 36,3 heures par semaine. C'est au-delà du temps de travail réglementaire des 35h. Mais Emmanuel Macron compte bien chambouler tout cela. Le Chef de l'Etat évoquera ce jeudi ses annonces pour le pouvoir d'achat et la nécessité de travailler davantage. La méthode reste inconnue mais les pistes sont nombreuses. Réduire le nombre de jours fériés, modifier la durée de travail par semaine ou reculer l'âge de départ à la retraite.

Les Français en troisième position

Les Français travaillent-ils si peu ? Comparons avec nos voisins européens, d'après des statistiques gouvernementales fournies par la DARES . Sur huit pays de l'Union européenne, nous sommes le troisième le plus travailleur. 36 heures 8 pour les Britanniques, 36 heures 4 pour les Espagnols, 36 heures 3 pour les Français (temps complet et temps partiel confondus), juste devant l'Allemagne et l'Italie.

Pas de quoi rougir donc alors que les Hollandais ont les semaines les pus courtes, moins de 30 heures passées au travail. Autre idée reçue, nous aurions plus de congés que les autres. En France, le cadre légal, c'est 25 jours de congés payés contre 30 pour les Danois et 29 pour nos voisins Allemands. Quant aux fériés, la France se situe dans la moyenne européenne.