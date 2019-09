PHOTOS - Chiffre du jour : les Halles d'Avignon célèbrent leurs 120 ans d'existence

1859-2019 : les Halles d'Avignon fêtent leur 120e anniversaire. Pour l'occasion, les commerçants organisent une série d'événements et France Bleu Vaucluse retrace leur histoire.

Avignon, France

Les Halles d'Avignon soufflent leurs 120 bougies. Pour l'occasion, France Bleu Vaucluse remonte le temps de ce lieu central dans la vie de l'intramuros, grâce aux informations recueillies sur le site des Halles.

Tout commence en 1859. Les Halles d'Avignon ne sont qu'un marché, sur la place Pie. Très vite, les élus veulent en faire un marché couvert, sous une structure en fer mais tout cela prend du temps, entre négociations et oppositions. Le projet s'accélère en 1895, lorsque Félix Faure, le Président de la République déclare les halles centrales d'Avignon "d'utilité publique". Tout le quartier est alors réaménagé. Les Halles centrales sont officiellement inaugurées en septembre 1899.

Parkings et mur végétal

Puis, au XXe siècle, les Halles connaissent pas mal de bouleversements. La verrière est endommagée par les bombardements à la fin de la Seconde guerre mondiale. Elle est remplacée dans un matériau moins fragile. Les années 60 connaissent l'essor de la consommation de masse et des grandes surfaces. Déjà à l'époque se pose la question du commerce de centre-ville. Comme quoi, un demi siècle plus tard, les interrogations n'ont pas changé. Sauf qu'à l'époque, on développe le stationnement dans l'intramuros, avec un parking au dessus des Halles.

Autre étape dans leur histoire, elles sont démolies en 1972 puis rouvertes deux ans plus tard. Aujourd'hui, un mur végétal orne l'une des façades des Halles qui comptent une cinquantaine de commerçants : boucher, volailler, poissonnier, primeur, boulanger, etc. Pour les 120 ans, les commerçants des Halles prévoient un mois de mobilisation, entre dégustations et concours. Vous avez tout le programme sur leur page Facebook.

Les Halles d'Avignon en 1900 - avignon-leshalles.com

Des primeurs des Halles en 1900 - avignon-leshalles.com

Stand de charcuterie en 1957 - avignon-leshalles.com