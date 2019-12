Chiffre du jour : les syndicats attendent 10.000 manifestants dans les rues du Vaucluse le 5 décembre

Les syndicats voient grand pour la manifestation du jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites. Ils espèrent rassembler 10.000 manifestants dans les rues du département. Les services publics sont largement mobilisés, mais aussi les entreprises privées et les professions libérales.

Département Vaucluse, France

Objectif : 10.000 grévistes en Vaucluse pour la grève du jeudi 5 décembre, contre la réforme des retraites. C'est le souhait des syndicats. Rares sont les mouvements de grève qui rassemblent autant de monde dans le département mais c'est vrai que la mobilisation s'annonce très suivie. Preuve en est, les préavis déposés dans un nombre impressionnants de services publics et d'entreprises privées.

Un inventaire à la Prévert

Le mouvement est parti de la RATP, largement relayé par les cheminots. Puis l'appel à la grève est repris en cœur par les enseignants, de la maternelle à l'université ou les soignants de l'hôpital public. La liste s'allonge avec la police, les CRS, la Poste, les professions de l'énergie comme chez Enedis ou GRDF, l'audiovisuel public, Radio France et France Télévision, les agents territoriaux des mairies, conseils départementaux, régionaux, les préfectures, les ministères, l'URSAFF, la CAF, les étudiants, les magistrats, les métiers des collectes et traitements des déchets. Puis les professions libérales, avocats ou infirmières sont aussi entrées dans la danse.

Le secteur privé n'est pas en reste. C'est suffisamment rare pour le souligner, mais de très nombreux préavis sont déposés : un millier dans le privé d'après la CGT. Parmi eux, on trouve les transports routiers et tous les métiers qui vont avec (taxi, ambulances, chauffeurs de bus, déménageurs). La grande distribution se mobilise aussi en masse, chez Auchan ou Carrefour. Enfin, des entreprises locales seront en grève : Siniat, la SEPR et Eurenco à Sorgues, la SOCOPA à l'Isle sur la Sorgue, Isover à Orange. Impossible d'être exhaustif.