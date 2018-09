Le secrétaire d'Etat Julien Denormandie se rend à Avignon, ce lundi. L'occasion de faire un point sur le programme "Action cœur de ville", censé permettre aux communes de redynamiser leur centre-ville. Avignon, Carpentras et Cavaillon vont en bénéficier.

Vaucluse, France

La liste avait été dévoilée au printemps dernier. 222 villes en France ont été retenues pour bénéficier du plan gouvernemental "Action cœur de ville", un programme dont l'enveloppe s'élève à plus de 5 milliards d'euros et dont l'objectif est de lutter contre la désertification des centres-ville. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires, Julien Denormandie, se rend à Avignon ce lundi. Avignon, une des trois villes retenues dans le département pour bénéficier du programme, avec Cavaillon et Carpentras.

Rénovation et gare numérique

Les villes ont eu plusieurs mois pour préparer leur dossier, elles ont désormais une idée plus précise des chantiers qui seront financés par les fonds du programme "Action cœur de ville". A Cavaillon, la municipalité prévoit d'acheter et de faire rénover des bâtiments et des commerces. Un moyen d'attirer de nouveaux habitants avec des logements de qualité, mais aussi de faire revenir les commerçants avec des locaux, là aussi, refaits à neuf.

A Carpentras, deux gros projets vont bénéficier du plan "Action cœur de ville". D'abord, la deuxième tranche des travaux de l'Hôtel-Dieu. Ensuite, la transformation de l'ancienne gare de la ville en "Gare numérique" de 1.100 m². Cet espace de fabrication numérique mettra des équipements à disposition des entreprises, comme des imprimantes 3D. Il y aura également un espace de co-working et un wagon restaurant.