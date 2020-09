Chiffre du jour : un millier d'emplois menacés chez Alinéa, enseigne née à Avignon

Les 1.800 salariés d'Alinéa se réveillent ce lundi matin dans l'attente d'une réponse quant à l'avenir de l'enseigne d'ameublement. La marquée est née il y a plus de 30 ans à Avignon et son siège social est actuellement à Aubagne. Aujourd'hui, elle est au bord du gouffre. Le tribunal de commerce de Marseille doit dire s'il accepte la seule offre de reprise déposée. Elle prévoit donc la suppression d'un millier de postes et la disparition de 17 magasins sur 26. Celui d'Avignon le Pontet pourrait être sauvé.

Une reprise possible grâce à une ordonnance Covid

Cette offre émane des actuels patrons, le groupe nordiste Mulliez, propriétaires d'Auchan. Les syndicats d'Alinéa dénoncent là une manœuvre grâce à la crise sanitaire. Une ordonnance Covid permet en effet aux dirigeants qui déposent le bilan de faire une offre si une partie de l'emploi est maintenue. Le texte leur offre surtout la possibilité d'effacer l'ardoise et les dettes.

Si Alinéa va si mal, selon ses patrons, c'est à cause de la crise des gilets jaunes, des grèves contre la réforme des retraites et coup de massue, de la crise du coronavirus. On ne profite pas du tout de la situation pour échapper à nos créanciers, promet Alinéa. Le plan prévoit aussi le reclassement en interne dans les autres enseignes du groupe Mulliez et une enveloppe de plusieurs millions d'euros pour les salariés licenciés.