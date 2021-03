Chiffre du jour : une aide de 10% du Département de Vaucluse pour rénover les "passoires thermiques"

Le Département de Vaucluse veut aider les ménages modestes à réduire leurs dépenses énergétiques. Il propose une subvention d'un montant de 10% des travaux de rénovation thermique, comme l'installation d'un chauffe-eau solaire, d'un poêle à granulés ou encore de nouvelles fenêtres. L'objectif est de réduire les dépenses énergétiques dans le logement principal.

Une aide sous conditions

Cette subvention du Département est sous conditions de ressources et il y a un plafond : 20.000 euros de travaux hors taxe au maximum, soient 2.000 euros. Par ailleurs, il faut que les matériels et les travaux soient réalisés et facturés par des professionnels agréés et certifiés, et il ne faut pas que les travaux aient démarré lorsque la demande est déposée. Pour en bénéficier, il suffit de télécharger un formulaire sur le site du Département en cliquant sur ce lien.

L'an dernier, 221 Vauclusiens ont bénéficié de cette aide pour un montant de près de 187.000 euros, soit un chèque d'en moyenne 845 euros.