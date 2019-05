Chiffre du jour : une quarantaine de douaniers travaillent en Vaucluse

Par Camille Labrousse, France Bleu Vaucluse

Les douaniers sont en grève cette semaine partout en France et en Vaucluse. Ils réclament plus de moyens pour faire face au Brexit. Dans le département, la plupart des agents des douanes sont sur le terrain pour contrôler les véhicules et démanteler les trafics en tout genre.