Le chômage baisse de 3,3% en Auvergne-Rhône-Alpes en 2016

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (sans aucune activité) a légèrement augmenté de 0,4% en décembre par rapport à novembre 2016 en Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre de demandeurs d'emploi atteint désormais 387 000 personnes, selon le ministère du Travail qui publie les chiffres mardi. En un an, ce chiffre accuse une baisse de 3,3%.

Voici le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en détails en Auvergne-Rhône-Alpes avec l'évolution sur un mois entre novembre et décembre 2016 :

Auvergne-Rhône-Alpes : 387 300 (+0,4%)

Ain : 25 910 (=)

Allier : 17 5801 (+0,4%)

Ardèche : 18 250 (+1,4%)

Cantal : 4720 (+0,9%)

Drôme : 30 150 (+1%)

Isère : 59 150 (+0,5%)

Loire : 38 200 (-0,4%)

Haute-Loire : 9500 (+1%)

Puy-de-Dôme : 31 230 (+0,9%)

Rhône : 16 370 (+0,8%)

Métropole de Lyon : 78 980 (-0,4%)

Savoie : 19 970 (+0,7%)

Haute-Savoie : 37 290 (+1,1%)

Voici le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en plus ou en moins, de janvier à décembre 2016 en Auvergne-Rhône-Alpes :

Auvergne-Rhône-Alpes : -11 840 inscrits (-3,3%)

Ain : -480 inscrits (-1,3%)

Allier : -710 inscrits (-4,6%)

Ardèche : -210 inscrits (-0,9%)

Cantal : -140 inscrits (-3,7%)

Drôme : -940 inscrits (-3,2%)

Isère : -1620 inscrits (-3,6%)

Loire : -1590 inscrits (-3,8%)

Haute-Loire : -630 inscrits (-5,9%)

Puy-de-Dôme : -660 (-3,3%)

Rhône : -610 inscrits (-3%)

Métropole de Lyon : -3230 inscrits (-4%)

Savoie : -220 inscrits (-1,6%)

Haute-Savoie : -800 inscrits (-2,6%)

Le chômage connaît en 2016 sa première baisse depuis 2007

Malgré une hausse en décembre, le nombre de chômeurs a baissé de 107.400 personnes (-3%) en 2016, ce qui constitue la première baisse annuelle depuis 2007, avant la crise financière, a annoncé mardi le ministère du Travail. Bien que positive, l'année 2016 est quelque peu ternie par la hausse enregistrée en décembre, qui fait suite à trois mois consécutifs de baisse.