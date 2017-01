Le chômage baisse de 4,7% en Bourgogne-Franche-Comté en 2016

Le ministère du Travail a publié mardi les chiffres du chômage pour le mois de décembre 2016. On compte plus de 129 850 demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucune activité) en Bourgogne-Franche-Comté, soit une hausse de 1% en un mois. Sur un an, ce chiffre est en baisse de 4,7%.

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (sans aucune activité) a augmenté de 1% en décembre par rapport à novembre 2016 en Bourgogne-Franche-Comté. Le nombre de demandeurs d'emploi atteint désormais 129 580 personnes, selon le ministère du Travail qui publie les chiffres mardi. En un an, ce chiffre accuse une forte baisse de 4,7%.

Voici le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en détails en Bourgogne-Franche-Comté avec l'évolution sur un mois entre novembre et décembre 2016 :

Bourgogne-Franche-Comté : 129 850 (+1%)

Côte-d'Or : 24 000 (+0,6%)

Doubs : 26 480 (+1,1%)

Jura : 10 700 (+2,1%)

Nièvre : 8920 (+0,1%)

Haute-Saône : 11 130 (+1,1%)

Saône-et-Loire : 24 930 (+1,1%)

Yonne : 16 390 (+0,6%)

Territoire de Belfort : 7860 (-0,1%)

Voici le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en plus ou en moins, de janvier à décembre 2016 en Bourgogne-Franche-Comté :

Bourgogne-Franche-Comté : -6120 inscrits (-4,7%)

Côte-d'Or : -1520 inscrits (-6,2%)

Doubs : -1170 inscrits (-3,6%)

Jura : -550 inscrits (-4,5%)

Nièvre : -500 inscrits (-7,5%)

Haute-Saône : -240 inscrits (-2,7%)

Saône-et-Loire : -1130 inscrits (-4,6%)

Yonne : -540 inscrits (-2,9%)

Territoire de Belfort : -770 inscrits (-7,1%)

Le chômage connaît en 2016 sa première baisse depuis 2007

Malgré une hausse en décembre, le nombre de chômeurs a baissé de 107.400 personnes (-3%) en 2016, ce qui constitue la première baisse annuelle depuis 2007, avant la crise financière, a annoncé mardi le ministère du Travail. Bien que positive, l'année 2016 est quelque peu ternie par la hausse enregistrée en décembre, qui fait suite à trois mois consécutifs de baisse.