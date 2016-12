Chiffres du chômage : elle a trouvé du travail en 2016!

Les chiffres du chômage sont publiés ce lundi soir pour le mois de novembre, après deux mois consécutifs de baisse. Rencontre avec une jeune habitante de Poitiers, Anne-Cécile, qui a trouvé du travail cette année.

Elle est souriante, apprêtée et depuis le 28 septembre 2016 elle est aussi soulagée : ce jour-là, Anne-Cécile Coussemacker a décroché un emploi stable, après des années de galère. Alors que les chiffres du chômage sont publiés ce lundi soir pour le mois de novembre, France Bleu Poitou a rencontré cette Poitevine qui a trouvé du travail cette année.

Ce jour-là, quand le téléphone sonne pour lui proposer un entretien, Anne-Cécile n'en revient pas. "Là, on se dit ça y est, on me donne ma chance... et ma vie commence!" confie-t-elle dans un sourire.

Je me suis demandée s'il ne s'était pas trompé de numéro, mais non!" Anne-Cécile

Anne-Cécile est reçue en entretien puis embauchée, pour commencer son nouveau travail dès le lendemain, comme assistante de direction de l'Agence touristique de la Vienne. Son CDD de 6 mois pourrait déboucher sur un CDI en 2017.

Un sésame huit ans après son Bac

Ce sésame met fin à huit ans de galère pour la jeune Poitevine de 25 ans. Elle décroche son Bac en 2008 à Loudun, puis se lance dans des études d'assistante sociale mais elle se rend compte que ça ne lui convient pas et les interrompt. Chômage, petits boulots. Elle choisit finalement de reprendre une formation de trois ans en Belgique, en 2013. Une fois son diplôme en poche en juin 2016, elle se relance dans la recherche d'emploi.

Le plus difficile, c'est de ne pas laisser tomber" Anne-Cécile

Pour 2017, Anne-Cécile espère voir son contrat renouvelé et transformé en CDI. Et pourquoi pas ensuite, s'installer et acheter un logement.