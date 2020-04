Chiffres du chômage : l'Auvergne (quasiment) à contre-courant

La France compte 3.732.500 chômeurs de catégorie A. Et, parmi eux, 58.530 sont auvergnats, selon les chiffres donnés ce lundi par les préfectures des quatre départements auvergnats. Le nombre de personnes n'ayant pas travaillé du tout a légèrement augmenté (+0,37%). Sur le premier trimestre, la hausse en France est également faible (+0,7%).

Les courbes se croisent

Néanmoins, sur le reste des indicateurs auvergnats, on remarque une large tendance...à la baisse. Ainsi, si on regarde les chiffres sur un an pour la catégorie A, le chômage baisse de 2.42%. C'est 1.420 demandeurs d'emplois en moins. Si on prend les chiffres toutes catégories confondues (A+B+C), on constate 103.710 chômeurs, soit 80 de moins au premier trimestre (-0,07%). Sur un an, l'Auvergne perd 2.010 demandeurs d'emplois, soit une baisse de 1,9%. La seconde plus forte hausse depuis avril 2009 (86.300) est à tempérer en Auvergne. C'est quasiment l'inverse.

Un seul bémol est à donner à ces chiffres auvergnats : nous ne connaissons pas les chiffres uniquement pour le mois de mars. Cela donnerait une vraie perspective à ces premières tendances, et permettraient de comprendre quelle est la vraie incidence du confinement et du chômage partiel.