Chimirec Delvert retire, à Oradour-sur-Glane, son projet de stockage de déchets dangereux

Oradour-sur-Glane, France

Il n'y aura pas de bâtiment pour accueillir des déchets dangereux à Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne. Sur un terrain de deux hectares et demi, l'entreprise Chimirec Delvert voulait construire un site pour stocker et trier, entre autres, des huiles usagées, des liquides de refroidissements, des batteries ou encore des aérosols et l'amiante. Mais, finalement, elle jette l'éponge avant même de connaître les conclusions de l'enquête publique qui s'est terminée mi novembre.

L'entreprise l'a fait savoir au maire Philippe Lacroix. " A leur demande, je viens de retirer le permis de construire qui avait été accordé ". Il faut dire que les difficultés se sont accumulées depuis fin octobre. Après avoir voté en faveur du projet, le conseil municipal s'est finalement prononcé contre, à l'unanimité, début novembre. A la faveur d'une levée de boucliers de riverains inquiets ou opposés. En partie en lien avec le passé du village martyr où certains n'envisageaient pas la présence d'un tel site, mais pas seulement.

" L'affaire Lubrizol a fait peur "

" L'affaire de Lubrizol, à Rouen, a aussi fait peur. C'est un projet qui engageait la commune sur le long terme, et il ne faut pas prendre ce risque quand il y a des incertitudes " continue le maire, à la satisfaction bien sûr des opposants. " La voix de la raison l'a emporté " commente Daniel Jarrige, vice-président de Saint Junien Environnement. " Le projet n'était pas viable sur le terrain prévu. De même que la façon dont il aurait été exploité et les conditions dans lesquelles ce projet allait être construit ". Dans ce dossier, les inquiétudes et les risques ont donc plus pesé que la dizaine d'emplois évoquées par Chimirec Delvert.