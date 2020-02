Chinon : 3 millions d'euros de pertes pour la centrale d'ici dimanche en raison d'une action des salariés

Chinon, France

Une partie des salariés de la centrale de Chinon reste mobilisé contre la réforme des retraites à l'appel de la CGT et de FO. Ils ont entamé jeudi leur 70eme jour de grève et maintiennent la mobilisation. D'autant plus que la CGT affirme "qu''EDF, en tant que membre de la caisse des retraites des électriciens et gaziers (CNIEG), a voté pour la fin du régime spécial de ses salarié(e)s". Les salariés grévistes ont donc décidé de bloquer les tranches ou de limiter la production. Un blocage qui a des incidences fortes, puisqu'un jour de non-production d'une tranche à Chinon, c'est environ 1 million d'euros de manque à gagner pour EDF.

Selon la CGT, il y a 400 salariés grévistes mobilisés

Depuis jeudi après-midi, explique Nicolas Joussé, délégué CGT à la centrale de Chinon, "la remise en production électrique de la tranche 2 est bloquée. La tranche 2 était en maintenance depuis une semaine. Par ailleurs, sur la tranche 3, à l'arrêt depuis le 15 août dans le cadre de la visite décennale, une recharge en combustible devait être engagé jusqu'à la fin février. Une opération repoussée au mois de mars où l'on connaîtra l'impact financier". Selon la CGT, entre jeudi et ce week-end, 400 salariés grévistes devrait participer à cette opération. Pour la seule journée de jeudi, sur les 1800 MW (Mégawatt) de moyens de production restants (Tranche 1 et Tranche 4), les grévistes n'ont permis la production que de 750 MW.

La direction ne souhaite pas s'exprimer

"On peut donc estimer à au moins 3 millions d'euros les pertes financières engendrées par cette action entre jeudi et dimanche prochain, dimanche 16 Février", explique Nicolas Jousse de la CGT. La direction de la Centrale de Chinon explique "qu'elle n'a "aucun commentaire à faire" sur cette action. Un type d'action qui est aussi signalé à la centrale de Bugey, Civaux, Dampierre, Cattenom et Cruas.