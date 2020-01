Chinon : des personnels de l'hôpital jettent leur blouse aux pieds de leur nouvelle directrice

Des personnels de l'hôpital de Chinon ont jeté symboliquement leur blouse aux pieds de leur nouvelle directrice, Dominique Osu, lors de la cérémonie des voeux. Un geste symbolique pour dénoncer la situation de leur hôpital et leurs conditions de travail.

Lundi 13 janvier 2020 avait lieu à l'hôpital de Chinon, la traditionnelle cérémonie de vœux du Nouvel An.

Une cérémonie, dont le protocole a été bouleversé ce lundi matin par des personnels de l'établissement hospitalier en grève depuis des mois.

Alors que Dominique Osu prenait la parole pour son discours en présence notamment du maire de Chinon et président du Conseil d'administration de l'hôpital, Jean-Luc Dupont, des personnels ont jeté leur blouse blanche aux pieds de la nouvelle directrice en signe de protestation.

Pour Alexandre Robert, représentant Force Ouvrière des personnels de l'hôpital de Chinon, "il s'agit d'un geste symbolique comme l'avaient fait déjà les avocats (qui avaient jeté leurs robes aux pieds de la Ministre de la Justice le 8 janvier 2020 à Caen). Ce geste n'est pas destiné à notre nouvelle directrice, mais au ministère qui ne donne pas les moyens à nos hôpitaux de fonctionner correctement. demain, nous aurons encore des restrictions budgétaires et ça va encore taper sur les personnels"

Et le syndicaliste de préciser que cette situation à l'hôpital de Chinon n'est pas un cas unique en France :"aujourd'hui" dit encore Alexandre Robert de FO "on ne sait plus comment soigner correctement".