Chinon : la santé mentale du personnel de l'hôpital Rabelais au cœur d'une enquête de Force ouvrière

Fermetures de lits, moins d'effectifs, sur sollicitation... Toutes ces problématiques qui touchent les hôpitaux publics en France. La pression au travail est forte, et se ressent chez le personnel soignant de l'hôpital Rabelais de Chinon. Ce 1er juin, le syndicat Force ouvrière a publié les résultats d'une enquête sur la santé mentale à l'hôpital.

Au mois d'avril, le syndicat a distribué un questionnaire que tout le personnel de l'hôpital a pu remplir anonymement. Au total, ce sont plus de 500 salariés qui ont répondu sur leur ressenti au travail, mais aussi l'impact dans leur vie personnelle. Certains services sont plus touchés que d'autres.

La gériatrie en difficulté

Parmi le panel des personnes interrogées, il ressort que 20 % des aides soignants seraient en arrêt maladie. 40 % des infirmiers font part d'un épuisement professionnel. Et c'est le secteur gériatrique de l'hôpital qui semble le plus touché par l'usure physique et psychologique. Julie est infirmière dans un de ces services. Face à une population vieillissante, elle fait le constat tous les jours, il n'y a pas assez de personnel. "Mes collègues aides-soignants et agents des services hospitaliers ont une pression au travail qui aujourd'hui n'est plus acceptable. Tous les jours, on les entend pleurer, alerter, comme quoi ils vont mal. Et la direction ne répond rien." Julie s'est faite suivre par des thérapeutes pour soulager la pression.

De son côté, la direction dit ne pas avoir été destinataire des résultats. Elle parle de questions orientées toujours dans le sens des conditions de travail dégradées et qu'elle ne peut donc pas évaluer la qualité de vie au travail, "on peut donc s’interroger sur l’objectif de cette enquête qui est uniquement à charge."

40 % des personnes interrogées envisagent une reconversion

Pour autant, l'enquête dévoile que plus de 40 % des personnes interrogées envisagent une reconversion professionnelle. Des résultats qui n'ont pas étonné Robert Alexandre, le secrétaire FO de l'hôpital de Chinon. "C'est dur de travailler à l'hôpital, c'est dur d'être considéré par son employeur. Eux-mêmes ont des problématiques avec l'ARS au regard du coût des déficits de l'hôpital, c'est une chose. Mais nous, tout en bas de l'échelle, (...) c'est encore plus dur. Et c'est toute la population qui doit avoir peur. On entend tous des copains, des amis et autres aller à l'hôpital public et ne pas recevoir le soins qu'ils pensaient avoir. Quand on n'est pas bien au travail, on n'est pas bien personnellement, c'est pas un secret, mais les chiffres parlent d'eux mêmes. On est dans un hôpital en crise. Mais que font nos décideurs ? Que fait le maire de Chinon, président du conseil de surveillance ? Que fait notre député, madame Colboc? Que fait la sénatrice ? Je ne sais pas. On se sent un peu seul à s'offusquer de ce qui se passe."

L'enquête envoyée à la direction, au maire de Chinon, à la député, au ministre de la Santé et au Président de la République. Le syndicat appelle à rejoindre le mouvement de grève du 6 juin prochain.