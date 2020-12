Chinon : l'opération "Noël en Rabelaisie" pour soutenir les commerces locaux

La communauté de communes Chinon Vienne et Loire organise depuis le 28 novembre le "Noël en Rabelaisie". L'initiative issue du plan de relance territorial est dotée d'un budget de 80.000€ et vise à stimuler la consommation locale pour les fêtes de fins d'année, mais aussi en vue de l'année 2021.

La communauté de communes Chinon Vienne et Loire organise du 28 novembre au 3 janvier, le "Noël en Rabelaisie". Une initiative issue du plan de relance territorial. Cette action dotée d'un budget de 80.000€ est un soutien économique aux commerçants locaux avec une opération de grande envergure, pour cette fin d'année 2020. L'idée voulue par la communauté de communes est de stimuler la consommation locale et les achats locaux pour l'année 2021 également.

Des pass fidélité pour obtenir un bon d'achat en 2021

Plus de 140 commerçants participent au Noël en Rabelaisie. L'idée est simple : il faut obtenir un pass fidélité, une sorte de petit carnet, chez un commerçant partenaire de l'initiative (liste). Ensuite, au bout de plusieurs achats effectués chez différents commerçants partenaires de l'opération, il faut un minimum d'achat total de 50€ chez au moins 3 commerçants différents, on peut recevoir un bon d'achat en mars 2021. Ces bons seront ensuite utilisables chez ces mêmes commerçants partenaires de l'opération. On peut obtenir un bon de 10€ pour 50€ d'achats , un bon de 30€ pour 150€ d’achats et un bon 50 € pour 250€ d’achats et plus. Il faut simplement conserver les tickets de caisse, remplir le petit "pass fidélité" à chaque fois et envoyer le tout à la communauté de commune avant le 15 février 2021.

Le Noël en Rabelaisie - Chinon Vienne et Loire

Tout le monde est ravi que la communauté de communes ait mis cela en place - Emmy, fleuriste à Chinon.

A Chinon, tout le monde joue le jeu, et l'opération plait énormément. Dans une boutique de vêtements personnalisés, LA Koostik, Stéphanie, une cliente fidèle, arbore fièrement son Pass fidélité complété avec plus de 250€ d'achats. "L'enveloppe est prête, avec tous les tickets de caisse" sourit-elle. Stéphanie pourra recevoir un bon d'achat de 50€ en mars prochain. "Cette initiative est géniale, je me suis permise d'acheter des cadeaux de Noël, des chocolats, des vêtements, plusieurs choses et dans plusieurs boutiques de mon territoire. C'est bien car cela fait tourner l'économie de nos villes" explique-t-elle.

L'engouement pour ce Noël en Rabelaisie se fait sentir à chaque achat raconte Emmy, fleuriste à Chinon : "les gens demandent beaucoup les tickets pour participer et pour booster les petits commerces de Chinon. Tout le monde est ravi que la communauté de communes ait mis cela en place."

Apporter un maximum de flux pour les commerçants

Sophie Lagrée, adjointe au maire de Chinon et vice-présidente de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, en charge du rayonnement et de l'attractivité du territoire, détaille l'opération Noël en Rabelaisie : "on voulait apporter un maximum de flux pour les commerçants. Ils ont reçu une aide de trésorerie mais il fallait remettre un coup de boost dans la visibilité de ces commerces pour les années à venir. L'idée du passe est alors venue. Vu qu'on voulait créer du flux, il fallait absolument que les bons d'achats envoyés soient réutilisables chez les mêmes commerçants de l'opération pour pérenniser ces flux de consommations".

La communauté de communes Chinon Vienne et Loire espère que cette opération permettra à ce que 400.000 euros soient au total dépensés, de quoi stimuler l'économie locale.