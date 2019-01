Chinon : la centrale va commencer le démantèlement d'un réacteur graphite en 2030

Chinon, France

La centrale de Chinon sera donc pionnière dans le démantèlement des réacteurs "Uranium naturel graphite gaz". Ses trois réacteurs UNGG, ou réacteurs graphites datent des années 60 et ne sont plus en activité depuis le milieu des années 80. EDF doit donc les démanteler, mais la tâche est très lourde : certaines parties des réacteurs sont encore chargées en radioactivité et de l'amiante se trouve dans les installations.

Le démonstrateur industriel doit permettre de tester les outils qui seront utilisés lors de la déconstruction des réacteurs graphites d'EDF. © Radio France - Pierre-Antoine

Le premier réacteur français (et l'un des premiers au monde) à être "déconstruit" sera le réacteur A2 de Chinon, à partir 2030. Pour préparer le démantèlement, un "démonstrateur industriel graphite" doit voir le jour d'ici 2022. Il s'agit d'un bâtiment de 2500m2 et haut de plus de 35 mètres pour tester à l'avance les outils utilisés.

Des maquettes et une simulation numérique pour planifier le démantèlement

Dans ce démonstrateur industriel, des maquettes, grandeur nature de différentes parties du réacteur sur lesquelles les équipes vont pouvoir simuler le démantèlement, car les installations seront démontées pièces par pièces grâce à des outils pilotés à distance. Le bâtiment doit aussi accueillir une salle de simulation numérique (tous les éléments du réacteur sont en cours de numérisation). Cet espace va permettre de concevoir les outils qui seront utilisés et former les agents chargés de les manipuler.

Ecoutez les explications d'Estelle Desroches, directrice de la déconstruction des réacteurs graphites d'EDF. Copier

Si EDF a choisi de commencer le démantèlement de ses réacteurs graphites par celui de Chinon A2, c'est en raison de sa taille : il est plus petit que d'autres, l'opération s'annonce donc plus simple. Cette phase de test doit durer 8 ans, pour un début de démantèlement en 2030. Il faudra ensuite au moins 25 ans avant que la déconstruction ne soit terminée, à l'horizon 2055. EDF pourra ensuite s'attaquer aux cinq autres réacteurs graphites français : Chinon A1 et Chinon A3, et ceux de Bugey et de Saint Laurent, et envisage de collaborer avec des centrales étrangères, notamment britanniques.

Des retombées économiques pour le Chinonais ?

Du côté de la communauté de communes du Chinonais, les élus voient d'un très bon œil l'arrivée de ce démonstrateur industriel. "C'est l'occasion de mettre un focus sur le territoire puisque le développement à l'international, notamment les pays anglo-saxons devrait nous amener un rayonnement plus important", s'enthousiasme le président de la communauté de communes et maire de Chinon, Jean-Luc Dupont. "Aussi de valoriser l'histoire du site et de potentialiser des métiers d'avenir autour de la recherche et du développement sur des technologies innovantes. Ces technologies doivent à terme générer du développement d'activités économiques mais aussi de nouvelles filières propres à installer de nouvelles entreprises."

Le coût de ce démonstrateur industriel graphite s'élève à 10 à 12 millions d'euros selon EDF. Une vingtaine de personnes y seront employées. La construction doit être lancée d'ici l'an prochain, pour une entrée en service en 2022.