Chinon : la fermeture de la piscine fait débat

Le bassin de la piscine de Chinon est fermé pour cause de panne et de manque de maître nageur. Sa fermeture cet hiver pour économiser est débattue.

La piscine de Chinon est fermée depuis plusieurs jours et ne réouvrira pas pour la rentrée. En cause, une panne qui empêche de chauffer l'eau, mais aussi le manque de personnel, notamment de maître-nageur. Mais cette fermeture intervient dans un contexte particulier : cela fait plusieurs mois que la piscine intercommunale de Chinon est au cœur d'un débat. Pour faire des économies d'énergie et surtout d'argent, le maire de la ville et président de la communauté de communes, Jean-Luc Dupont, souhaiterait fermer la piscine tout l'hiver

Pour le maire de Chinon, "avec les gymnases, les structures aquatiques sont les plus énergivores__, ne rien faire serait criminel". D'après lui, à l'échelle de la commune, on prévoit une augmentation de 2 millions et demi d'euros sur l'ensemble de l'année 2023, "si on ne prend pas de mesures, on va affecter très durablement la capacité d'investissement de la collectivité. Et demain, ce sera les entreprises qui n'auront plus de travaux qui viendront nous le reprocher."

Des avis divergents

Tous les élus de la communauté de communes ne sont pas de cet avis, comme le maire de La Roche Clermault, Jérôme Field. "On est capable de supprimer un équipement sportif, un équipement éducatif, pour des raisons financières. Je suis persuadé qu'il y a des moyens de trouver des économies ailleurs pour laisser les enfants de toutes les communes qui fréquentent des bassins de Chinon continuer à venir." Se pose aussi la question des cours de natation pour les écoles primaires notamment.

En cas de fermeture, les nageurs chinonais seraient réorientées vers la deuxième piscine communale, celle d'Avoine. Une solution qui ne semble pas convenir à tout le monde. Corinne Dassonville est présidente du club nautique, pour elle, ce changement n'est pas anodin, "un compétiteur qui nage cinq ou six fois dans la semaine, ce sera autant de déplacements aller-retour pour les parents. Avec cette histoire, je pense que certains, du coup, ne sont pas venus."

La fermeture de la piscine sera débattue mercredi prochain. Le vote se tiendra le 8 décembre prochain, lors du conseil communautaire.