C'était ce samedi à Chinon la 3ème édition de la fête de la truffe, à l'initiative du syndicat de la truffe rabelaisienne. Et il y avait du monde pour déguster et venir assister aux animations pour mettre à l'honneur la truffe ici en Touraine. Une truffe qui est en plein essor sur notre territoire.

Depuis trois années, le syndicat de la truffe rabelaisienne organise cette fête pour mettre à l'honneur la truffe sur notre territoire de Touraine. Et comme chaque année, c'était ce samedi une belle réussite autour de l’hôtel de ville de Chinon.

Dégustations à l'étage de l'hôtel de ville, démonstration avec cochon sur la place

Pour les plus fins gourmets, le point de passage obligatoire, c'était à l'étage de l'hôtel de ville. Dégustations de beurre truffé, de pâtisseries à la truffe noire, ou de soupe de truffe. Pour ceux qui s'intéressent plus à la récolte et à son art, c'était plutôt sur la place de l'hôtel, un peu plus bas. Le syndicat a fait venir une véritable truie et fait une démonstration de recherche de truffe dans une zone végétalisée.

Une truffe tourangelle en plein essor

Mais au-delà de ces sympathiques animations, un sujet plus sérieux : la truffe en Touraine, ça se développe très fortement. Mais ça va surtout se développer dans un futur proche. Explications de Louis Houette, président du syndicat de la truffe rabelaisienne :

Louis Houette prédit que dans dix ans, la Touraine produira 15 tonnes de truffe chaque année, contre une tonne aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idées, la production totale en France équivaut à 40 tonnes par an.