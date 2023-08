Chinon : la grande vente d’Emmaüs ce samedi, neuf mois après l'incendie criminel

Les vêtements, meubles et babioles n’attendent plus que leurs futurs propriétaires. Ce samedi 5 août, le centre Emmaüs de Chinon organise sa traditionnelle grande vente solidaire. Et avant l’arrivée des clients, la quarantaine de bénévoles et les 14 compagnons qui bénéficient de l’aide d’Emmaüs s’activent pour les derniers préparatifs. "Je sais que ce soir je vais bien dormir", annonce François, un des compagnons.

ⓘ Publicité

Plus de 500 acheteurs attendus

À quelques heures de l’ouverture des stands, tous s’affairent : "Il y a encore beaucoup de tri", s’amuse Brigitte. Bénévole depuis plus de dix ans à Chinon, la journée lui paraît intense mais tout le monde sait ce qu’il a à faire. "C’est toujours à peu près pareil, on est complètement affolé au début mais on se débrouille et on y arrive".

Pendant les derniers préparatifs, tous sont unanimes : la journée s’annonce chargée. L’année dernière, l’association avait accueilli 500 acheteurs venus dénicher les perles rares. Michèle Modoloni, la responsable, prévient donc les visiteurs : "Il y a foule à l’ouverture. Les gens sont à l’affût des bonnes affaires et des raretés que l’on sort pour ces grandes ventes". La braderie doit rapporter environ 6.000 euros au centre de Chinon. De quoi alimenter les frais annuels de l'association et la prise en charge des compagnons.

"On ne sait plus où mettre les affaires"

En octobre dernier, un incendie avait ravagé une partie du centre . Depuis, les conditions de travail sont difficiles tant pour les bénévoles que pour les compagnons. "Comme il nous manque un bâtiment, on ne sait plus trop où mettre les affaires alors on les entasse", explique Brigitte.

Des barnums ont été installés pour pallier le manque d’espace. Peu suffisant pour les bénévoles. "Du jour au lendemain on s’est retrouvé sous un barnum avec les rafales de vents et la pluie. On fait avec les moyens du bord mais ce n’est pas facile", explique Siaka Koné le responsable du site Emmaüs. Les travaux doivent débuter le 7 août prochain, neuf mois après l’incendie.