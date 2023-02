Chinon : le plan Action Cœur de ville porte ses fruits

Depuis 2018, 234 villes ont bénéficié du plan d'Etat "Action Cœur de ville", pour redynamiser les centres de ces "villes moyennes", parfois délaissées des projets d'aménagement et touchées de plein fouet par le développement des grandes zones commerciales en périphérie. La cagnotte initiale s'élevait à 6 milliards d'euros et devait s'achever en fin d'année 2022. Mais c'est sans compter de la mobilisation des élus qui ont demandé un prolongement. Le plan a donc été reconduit jusqu'à 2026, avec un nouveau budget de 5 milliards d'euros. Parmi les 234 villes, il y a Chinon. La plus petite du dispositif avec 8 000 habitants.

Une stratégie efficace

L'action cœur de ville a porté ses fruits depuis 2018 à Chinon. La municipalité rénove des locaux, des façades et réhabilite des logements. La stratégie est de lutter contre les locaux vides dans le centre, mais sans renier la zone commerciale près de la ville. Sophie Lagrée est l'adjointe en charge de l'attractivité, elle chapeaute l'action coeur de ville de Chinon. "En tant que municipalité, on a ce devoir justement d*'être complémentaire** entre ces zones artisanales, industrielles et commerciales et la dynamique du cœur de ville qui doit vraiment être source d'attractivité aussi pour une ville comme Chinon."* Plus de 3 millions d'euros ont déjà été déboursés pour rénover les immeubles du centre de Chinon.

La ville de Chinon rénove de nombreux bâtiments très anciens pour contribuer à la redynamisation du centre © Radio France - Laurette Puaud

91% d’installation de nouveaux commerçants en 2022

Et le résultat est bien là. La ville enregistre une hausse de 91% d’installation de nouveaux commerçants dans le centre ville en 2022 par rapport à 2021. Parmi eux, il y a Audrey Gaimon et son café-librairie "Le Murmure". Elle s'est installée il y a 3 mois. "J'avais vraiment l'impression qu'effectivement il y avait une demande. Et c'est vrai, c'est toujours risqué d'ouvrir un commerce où qu'il soit. Mais, comme je voyais aussi qu'il y avait une volonté politique derrière de dynamiser le centre-ville, je me suis dit que c'était un atout. On allait se porter pour dynamiser tout ça. Et là, il y a plein de commerces qui ouvrent à Chinon."

L'action cœur de ville étendue jusqu'en 2026, le centre médiévale de Chinon et les 233 autres villes pourront continuer leur mutation.