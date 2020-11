Chinon : les syndicats de la centrale nucléaire appellent à la grève massive ce jeudi

Le climat va être électrique ce jeudi 26 novembre, sur les différents sites d'EDF. L'intersyndicale a appelé nationalement les salariés à faire grève massivement, contre le projet de restructuration du groupe, nommé le projet Hercule. A Chinon, les quatre syndicats de la centrale nucléaire (CGT, CFDT, FO et CFE CGC) ont déjà annoncé que le site serait totalement à l'arrêt pour la journée. Seules les activités de sûreté et de sécurité sont maintenues.

Un projet de restructuration qui fait débat

Au coeur des mécontentements, le projet Hercule. Ce projet, discuté entre l'Etat français et la Commission européenne, prévoit une scission d'EDF. Deux entités distinctes seraient créées : EDF Bleu, autour des activités du nucléaire, qui serait nationalisée, et EDF Vert, autour des énergies renouvelables, qui serait en partie privatisée.

Les syndicats craignent les conséquences de cette restructuration, à plus ou moins long terme. Le projet Hercule "fera exploser la convention collective du personnel", "facilitera le désengagement de l'Etat", "fera exploser les factures d'électricité" et "remettra en cause l'indépendance électrique de la France", expose ainsi Nicolas Josset, délégué syndical pour la CGT, de la CNPE de Chinon.