Chinon : (toujours) dur dur de trouver des saisonniers chez les professionnels de la restauration

Les saisonniers ne se bousculent pas dans les restaurants de Chinon. Si certains professionnels de la place du Général de Gaulle assurent échapper à cette problématique, d'autres vivent une nouvelle saison estivale sous tension. C'est le cas de Yohann.

Après 35 ans dans la restauration, cinq ans à la tête d'un restaurant dans le centre de Chinon, Yohan en a "marre". "J'espère que c'est bientôt la fin. On est arrivé au bout", affirme le professionnel de 47 ans. Il vient de mettre son restaurant en vente. Une décision mûrement réfléchie et liée en partie au manque de personnel. "Cela va faire plus d'un an que je n'ai reçu aucun CV. Personne ne s'est présenté spontanément."

Des horaires modifiés, des fermetures ponctuelles

Un été qui s'annonçait très mal. Heureusement, il a pu compter sur l'aide de ses proches. Grâce à eux, il a pu embaucher, jusqu'à la fin août, une jeune fille de 17 ans. Une main-d'œuvre qui lui "sauve la vie", même s'il faut faire avec une législation spécifique pour les mineurs. Yohann aurait aimé également avoir des candidatures de saisonniers qualifiés. Il lui faudrait au moins deux personnes pour fonctionner de manière optimale.

Un manque de personnel qui oblige à s'organiser différemment. Chez les restaurateurs que France Bleu Touraine a croisés, certains ont choisi de ne plus proposer deux, mais un service par jour. D'autres n'assurent plus de service 7 jours sur 7, tandis que certains ferment ponctuellement, un jour de plus dans la semaine suivant. C'est le choix notamment de Yohann. Face à cette pénurie de personnel, lui et sa femme ont vu leurs horaires de travail augmenter fortement. Une fermeture le temps d'une journée leur permet ainsi de respirer un peu, en plus du dimanche. Autre changement cette année, ils ont réduit leur service et ferment dans le meilleur des cas à 21 heures. "On a aussi divisé, pour la première fois cette année, la terrasse par deux. Là, on est sur une vingtaine de places, alors qu'avant on était à 45 places assises." Impossible en revanche pour lui, avec sa petite structure, de proposer des salaires plus importants comme d'autres établissements.

Mais l'objectif aussi pour les restaurateurs, est désormais de garder leurs saisonniers car les désertions, les abandons de poste sont devenus très fréquents selon les professionnels du secteur. "Je fais des contrats de 25 à 30 heures pour qu'ils ne puissent justement ne pas être épuisés par le travail, et pouvoir travailler correctement quand ils sont présents." Une technique qui lui a permis de conserver, depuis 8 ans, ses saisonniers, chaque été.

Ne pas oublier les touristes

Des difficultés dont la mairie a bien conscience. Avant le début de la saison, une rencontre a été organisée entre elles et les professionnels pour mettre sur table les problématiques et trouver des axes d'amélioration. Malgré les difficultés, la municipalité aspire à répondre aux besoins des touristes.

"Un certain nombre d'entre eux ont changé leur méthode de service, ont décalé leurs horaires, proposent une offre un peu moins complète, mais plus tardive qui permet d'accueillir une autre clientèle qui était rejetée après 21 heures. Tout ça est un travail qui est en train de mourir. C'est un travail quotidien pour essayer de s'adapter et de comprendre. Et puis de faire en sorte que les modèles économiques soient viables, car il n'y a pas de philanthropie dans les modèles, il faut que les acteurs s'y retrouvent pour vivre correctement, donc c'est un travail collectif. La mairie met à disposition les espaces publics. Nous le faisons avec un tarif qui est bas, de 4,80 euros. C'est très modique comme coût, et ça doit permettre d'accompagner cette dynamique pour que tout le monde s'y retrouve", précise Jean-Luc Dupont, le maire de Chinon.