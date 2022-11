Chinon : un forum sur la place du nucléaire dans la transition énergétique jusqu'à samedi

Pendant trois jours, le forum permettra aux acteurs du nucléaire de Chinon, mais aussi de France de venir échanger avec la population sur la question de la transition énergétique. Une idée qui fait débat auprès des associations anti-nucléaire.

Parmi les organisateurs du Forum, il y a Eric Maucort. Premier adjoint à la Ville de Chinon et ancien directeur de la centrale, il est aussi le président de l'association "Sauvons le Climat". D'après lui, le nucléaire est bien une clé de la transition énergétique, "quand on regarde la technique et la science, elle nous explique que si on veut relever tous ces défis, de la disponibilité à un prix le plus bas possible et dans le respect de l'environnement, le nucléaire est un enjeu fondamental."

"Il y a le nucléaire et c'est tout"

Les associations anti nucléaire ont été invitées au forum, mais ont choisi de ne pas participer. Pour Philippe Gardelle, membre du groupe local du réseau "Sortir du nucléaire", il n'est pas question de transition énergétique, "le forum ne fait pas les alternatives au nucléaire, elles ne sont même pas envisagées. Il y a le nucléaire et c'est tout." Toujours selon lui, le nucléaire n'est pas une énergie verte. "Depuis la construction des centrales, le transport du combustible, le démantèlement, il y a la production de CO2. C'est entre six et douze grammes de CO2 au kilowattheure et nous, on pense que c'est beaucoup plus."

Pour sensibiliser le public présent, le groupe local de Sortir du nucléaire distribuera des tracts a l'entrée du forum avant le début de la conférence à 10h.