"Choc économique" du coronavirus : des départements plus frappés que d'autres, d'après une note parlementaire

Tous les territoires n'ont pas été affectés de la même manière par la crise sanitaire puis économique du coronavirus, indique une note parlementaire présentée ce lundi 7 juin aux partenaires sociaux. Réalisé par le député MoDem des Yvelines Jean-Noël Barrot, en pleine mission sur la sortie de crise dans les territoires, ce rapport d'étape souligne que la "géographie de la crise ne recoupe pas celle des fragilités antérieures".

En matière de "baisse de la masse salariale privée", la Savoie, les Hautes-Alpes, Paris, la Corse-du-Sud ou les Alpes-Maritimes sont les départements où l'impact du Covid est le plus fort, insiste le parlementaire. L'Insee avait déjà relevé combien les départements touristiques du sud et de montagne avaient été frappés, notamment par la fermeture des stations de ski, ainsi que Paris, en raison de l'absence de touristes internationaux et l'arrêt des voyages d'affaires. Plus précisément, Jean-Noël Barrot liste les 30 zones d'emplois les plus touchées par la crise, à commencer par la Tarentaise (Savoie), Roissy (Val-d'Oise) et Saint-Louis (Haut-Rhin).

"Une amorce d'exode urbain"

Le député mentionne en outre "l'infortune des métropoles et une amorce d'exode urbain" : "les grandes métropoles ont connu une baisse d'activité deux fois supérieure à celle de territoires ruraux ou de villes de périphérie. Cela doit être un motif d'attention", indique le centriste, économiste de formation et ancien enseignant au MIT.

A partir de données notariales immobilières, il souligne un "rééquilibrage territorial" avec "d'importants départs" des métropoles vers les départements voisins : la grande couronne, la Normandie voire le Loiret pour les ex-Parisiens, l'Isère ou l'Ain pour les ex-Lyonnais.

Ces "dynamiques territoriales" peuvent être une source "d'opportunités" si elles sont "accompagnées", juge le député, qui cite des "packs télétravail" en Ariège pour attirer les salariés de la région toulousaine. Le parlementaire réclame une "attention particulière" pour 21 zones d'emplois où se superposent les "fragilités" pré et post Covid, comme Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Abbeville (Somme), Thionville (Moselle) ou autour de Marseille (Bouches-du-Rhône).

Confiée par le Premier ministre, la mission doit s'achever fin juin - début juillet par des recommandations de mesures territorialisées comme "le prêt de main-d'œuvre" entre entreprises ou la "mutualisation de fonds de revitalisation" locaux.