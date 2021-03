Pâques : les chocolatiers misent sur le retour de la traditionnelle chasse aux œufs

Après la chute des ventes de 27% des chocolats de Pâques l'an dernier en raison du confinement strict, les chocolatiers, qui ont obtenu le droit de rester ouvert même dans les départements confinés, sont plus optimistes cette année. Il misent sur le retour de la tradition de la chasse aux œufs.

Le gouvernement recommande cette année pour Pâques une chasse aux œufs "en petit comité" en raison de la recrudescence de l'épidémie, mais il autorise les chocolatiers à rester ouvert. Artisans et industriels rivalisent encore d'innovations dans leur création pour nous séduire, mais ils misent surtout sur un retour à la tradition gâchée l'an dernier à cause d'un confinement strict.

La saison 2021 des chocolats de Pâques s'annonce sous de meilleurs auspices que l'an dernier marquée par une baisse de -27% du chiffre d'affaires, soit un million de clients perdus à cause du confinement rappelle LSA.

Le magazine professionnel, qui analyse les tendances commerciales, observe qu'en 2021, les produits ont été mis en rayon très tôt pour ne rater aucune vente et un retour aux basiques avec un fort accent mis sur la chasse à l’œuf. "L’enfant est en effet le segment le plus résilient, surtout quand les seniors confinés ou autoconfinés boudent le rayon et que le partage se limite aux proches" analyse le magazine.

Oeufs, lapins, cocottes en chocolat

Les fabricants misent donc sur des valeurs sûres comme le Lapin Or. "Il faut créer de la magie [...] en lançant une campagne plus émotionnelle pour notre Lapin Or", confie Laurent Heitz, chef de groupe pôle saisonnier chez Lindt.

Ferrero, le leader du secteur, sort pour les fêtes de Pâques 2021 son nouvel œuf Ferrero Rocher, au chocolat au lait et noisettes. La version XXL de son célèbre rocher. Mais le groupe compte surtout sur ces cinq licences. Les œufs Maxi Kinder Surprise, avec des déclinaison 125 grammes en forme de cœur représentant coccinelles, lapins ou poussins. Autre nouveauté dans les Maxi Kinder Surprise, un QR Code.

Picard propose quatre poissons à la crème glacée au chocolat surgelés en forme de sucette.

Du bio, un petit ourson guimauve et un camembert en chocolat

Le bio, qui pèse déjà 6,3 % des ventes de chocolat en grande surface est l'autre grande tendance pour Pâques. Parmi les proposition bio-équitable l'oeuf surprise Belledonne bio de 160 g avec un cadeau français à l’intérieur. Cémoi va s’enrichir sa gamme Mes Gourmandises bio d'œufs fourrés au praliné et lance pour Pâques le petit ourson guimauve.

Chez Mondelez International, 100 % des produits de Pâques des trois marques (Côte d’Or, Milka, Toblerone) seront certifiés Cocoa Life, un label garantissant des pratiques agricoles et environnementales pour un cacao durable.