Chocolats de Pâques : "pas d'effet Kinder" selon un artisan chocolatier toulousain

Pâques marque, derrière Noël, le deuxième temps fort de l'année pour les amateurs de chocolat et celles et ceux qui travaillent autour du cacao. Avec cette année, un contexte marqué par le scandale Ferrero-Kinder. Un artisan chocolatier toulousain, David Angeli, est l'invité de la matinale.

L'artisan chocolatier toulousain David Angeli a fondé avec son associé Sébastien Bello la maison "Bello & Angeli", à Saint-Orens à l'est de Toulouse. Ils possèdent quatre boutiques : une à St-Orens à l'atelier, à Toulouse une dans le quartier des Carmes, une au marché Victor Hugo, enfin depuis décembre dernier, une dans l'Hérault à Lunel.

On n'observe pas d'effet Kinder, ça n'est pas flagrant. Je pense que les consommateurs qui achètent cette gamme-là se sont rabattus vers d'autres gammes similaires en grande surface, pas nécessairement vers les artisans chocolatiers. - David Angeli

La profession de la chocolaterie représente plus de 110 entreprises en France dont 90 % de PME. Elle emploie en France plus de 30.000 salariés, dont la moitié en production industrielle. Dedans, les mastodontes Cémoi ou Nestlé, les PME Weiss ou Révillon, les fabricants et leurs boutiques comme Léonidas, Jeff de Bruges ou le Tarnais Yves Thuriès. Et puis il y a des dizaines d'artisans à dimension plus locale, dans la région toulousaine, des historiques Criollo, Castan ou Pillon aux jeunes créateurs comme Jérémy Fagès.

La consommation moyenne en France s’élève à 6,4 kilos par an par habitant. Les Français se distinguent par une tendance à manger plus de chocolat noir que le reste de l’Europe.