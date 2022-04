Chocolats de Pâques : "Cette année, on va faire sans Kinder", racontent des clients berrichons

C'est un incontournable au moment des fêtes de Pâques : le chocolat ! Mais depuis début avril, des tonnes de lots de produits Kinder sont retirés de la vente et rappelés à cause de la découverte d'au moins 150 cas de salmonellose en Europe. En France, au moins 21 personnes ont été intoxiquées, dont huit qui ont dû être hospitalisées.

Après le scandale des pizzas surgelés Buitoni, cette nouvelle affaire tombe mal pour les magasins qui vendent du chocolat. Les fêtes de Pâques font partie des moments de l'année où elles en vendent habituellement beaucoup. "Kinder, c'est plus de 50% de l'activité, indique Jean-Philippe Dupuy, le directeur de Auchan au Poinçonnet. On a retiré du magasin les lots concernés et on informe nos clients. On va détruire les lots".

Kinder représente plus de la moitié des chocolats vendus à Pâques habituellement

Dans les rayons, la plupart des chocolats Kinder ont donc disparu et laissent de grands étals vides. "Je voulais regarder pour mes petits-enfants, mais bon, il n'y a plus tellement de choix", remarque Marie, en faisant ses courses. Et pourtant, à Pâques, les chocolats de la célèbre marque à l'emballage orange et blanc sont souvent des incontournables. "J'ai des grands enfants et ils me réclament encore leur œuf de Pâques Kinder", raconte Damien. Pour Anne-Marie, il va falloir changer les habitudes : "J'aime bien les Kinder, ma petite-fille aussi, mais cette année on va faire sans".

Dans les magasins, des affiches indiquent aux clients quels produits Kinder sont concernés par le rappel. © Radio France - Emeline Ferry

"Même si tous les produits Kinder ne sont pas concernés, forcément il y a une appréhension des gens par rapport à cette marque", indique Jean-Philippe Dupuy, du magasin Auchan du Poinçonnet. Certains clients expliquent qu'ils préfèrent privilégier d'autres marques à l'avenir.

Les supermarchés doivent faire face à la situation

"On s'organise comme on s'est organisé avec ce qu'il s'est passé avec Buitoni, ou il y a quelques années avec le lait", poursuit-il. À l'Intermarché de Buzançais, le responsable du magasin explique que les équipes sont formées et réactives quand ce genre de situation arrive. "La procédure est bien rodée", indique Cédric Kuligouwski, le responsable du magasin.

REPORTAGE - Dans le magasin Intermarché de Buzançais, les clients et les employés doivent s'adapter.

Après avoir vidé les rayons des Kinder, placé des affiches pour informer les clients, rappelé les produits vendus, il faut maintenant gérer le risque de rupture de stocks des chocolats des autres marques. "Pour des opérations comme Pâques, on commande plusieurs mois à l'avance, donc il n'est pas possible d'avoir un réassort sur le reste de la gamme", précise Cédric Kuligouwski.

"On ne pouvait pas deviner qu'il y aurait ces soucis-là, ajoute son confrère Jean-Philippe Dupuy. Pour l'instant ça va, mais on risque de tomber en rupture sur certains produits".

"Les ventes augmentent sur les chocolats des autres marques", constate Jean-Philippe Dupuy, le directeur d'Auchan au Poinçonnet