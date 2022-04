Chocolats de Pâques : les produits Kinder boudés dans les grandes surfaces de Vendée

Alors que des lots entiers de chocolats Kinder sont retirés des magasins à cause de soupçons de salmonelle, les produits restants dans les rayons des magasins ne se vendent plus. À la veille du week-end de Pâques, les clients se méfient. Illustration au Super U de La Roche-sur-Yon (Vendée).

"Habituellement j'achète des chocolats Kinder tous les ans, mais là, vu tout ce qui reste dans les rayons, ça fait plutôt peur". Sabrina n'a pas envie de perpétuer la tradition. Pour une fois, elle changera ses habitudes pour Pâques 2022. Face aux suspicions de salmonelle sur de nombreux lots de chocolats Kinder, cette mère de famille préfère cette fois acheter d'autres chocolats, industriels aussi, mais d'une autre marque.

à lire aussi Salmonellose : le rappel des chocolats Kinder élargi quelle que soit la date de péremption

On recense en effet des dizaines de cas de salmonellose depuis le début du mois d'avril en France, tous liés à la consommation de chocolats Kinder. La maison-mère, le groupe Ferrero a beau reconnaître "des défaillances internes" et retirer des lots entiers de produits, les consommateurs ont pris la marque en grippe. Au Super U de La Roche-sur-Yon (Vendée), des centaines d’œufs géants restent bloqués au milieu du magasin depuis trois semaines. Installés à la vue de tous, mais toujours sans preneurs à la veille de Pâques.

D'habitude, tous les œufs seraient déjà vendus à cette période de l'année. Là, les clients n'en achètent plus du tout" - Hervé Bodin, le gérant du Super U de La Roche-sur-Yon (Vendée).

Tout juste une dizaine d’œufs géants de Pâques vendus. "Kinder et le groupe Ferrero, habituellement c'est 40% de notre volume chocolat à Pâques. Cette année, si on vend 5% de cette marchandise c'est déjà énorme", affirme Hervé Bodin, le gérant du Super U de La Roche-sur-Yon (Vendée). Il ne se fait plus d'illusion, tous les lots restés en magasins ne seront pas vendus au mois d'avril.

Des retours de chocolat tous les jours

"Les clients sont devenus très méfiants de tout ce qui touche de près ou de loin à Kinder", selon le patron du magasin. Des consommateurs reviennent également tous les jours au Super U pour ramener leur chocolat Kinder acheté et se le faire rembourser. Par précaution, la direction de l'établissement a installé des fiches sur les étals de produits, avec un numéro vert à appeler en cas de doute.

À la veille du week-end de Pâques, avec toute cette polémique, les groupes industriels ont donc beaucoup à perdre selon les gérants de grande surface. Et à l'inverse, les marques artisanales ou locales tirent leur épingle du jeu. "Cette année, dans nos rayons, Le Chocolatier Sablais est le seul qui se vend bien" selon Hervé Bodin. L'entreprise, basée aux Sables d'Olonne (Vendée) vend ses chocolats dans des centaines de magasins de l'ouest de la France. Ce qui ne l'empêche pas de rassurer les clients vendéens avec son côté artisanal et surtout local.

Pour Pâques 2022, Le Chocolatier Sablais prévoit en effet une augmentation de 15% de son chiffre d'affaires comparé à la même période l'année dernière. "On a même dû livrer beaucoup plus de chocolat que prévu", selon Stéphane Arnauld, le gérant de l'entreprise. Comme beaucoup d'autres, la marque sablaise profite donc des soucis du groupe Ferrero pour se faire connaître auprès d'un autre public.