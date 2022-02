Choisir un tourisme responsable pour la Corse

Développer le tourisme responsable en Corse. C’est le credo de Jean-Pierre Nadir. Partisan du tourisme Responsable, Positif et Joyeux, il a fondé son agence de voyage internet Fairmoove.fr, et participe en ce moment à une résidence d’accélération du tourisme durable, à Ajaccio.

FairMoove est une agence de voyage en ligne, qui se dit au cœur de la réinvention du tourisme avec 3 valeurs fortes : écologie, éthique et immersion.

Selon Jean-Pierre Nadir, il faut "Concilier plaisir du voyage et éveil écologique, et donner les clés de réflexion pour partir mieux, convaincu que le tourisme n'est pas le problème mais la solution ! Le tourisme est fondamental pour les grands équilibres de notre monde et il est au cœur de nombreux modèles de réinvention (transports, traitement des eaux et des déchets, écobâti, énergies, substituts aux plastiques, agriculture, biodiversité...) donnant aux professionnels autant de devoirs que d'espoirs."

La Corse doit devenir un exemple

Jean-Pierre Nadir qui participe actuellement à une résidence d'accélération pour créateurs d'entreprises du tourisme durable organisée par Emaho et M3E à Ajaccio , estime que la Corse qui a su préserver son environnement possède tous les atouts pour devenir un modèle de tourisme responsable. Reste à définir les objectifs et se donner les moyens d'y parvenir.