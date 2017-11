Chômage : 86% des demandeurs d'emploi contrôlés remplissent leurs obligations

Généralisé il y a un peu plus d'un an, le contrôle de la recherche effective d'emploi a donné lieu à 14% de radiations révèle le journal Les Echos ce jeudi. Contrairement aux idées reçues, la majorité des demandeurs d'emplois remplissent leurs obligations.

86% des chômeurs contrôlés ont démontré qu'ils remplissaient bien leurs obligations en 2016 révèlent Les Echos ce jeudi. Après une expérimentation lancée en 2013 dans plusieurs régions, Pôle emploi a généralisé, il y a un peu plus d'un an, le contrôle de la recherche d’emploi. Officiellement, il doit permettre de "redynamiser" les demandeurs d'emploi et d'identifier ceux qui ont "besoin d'un accompagnement plus soutenu".

14% des chômeurs contrôlés ont été radiés

D'après le quotidien économique, les premiers chiffres révèlent que la majorité des demandeurs d'emplois font les efforts exigés pour retrouver du travail en participant à des formations, en envoyant des candidatures, etc. Sur les 270 000 dossiers examinés, 14% ont été radiés. 40% étaient indemnisés par l'Unédic, les autres relevaient soit du régime de solidarité (23%) ou ne touchaient plus rien (36%).

Des contrôles plus fréquents

À l’heure actuelle, la réglementation impose aux chômeurs d’effectuer "une recherche d’emploi active, concrète et justifiable au moyen de preuves". S’ils rejettent "à deux reprises sans motif légitime une offre raisonnable [d'emploi]", ils sont susceptibles d’être radiés des listes et de perdre leur allocation.

200 conseillers spécialisés ont pour tâche de contrôler que les demandeurs d'emploi effectuent ces démarches. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était engagé à aller plus loin en multipliant par cinq les effectifs des contrôleurs pour les porter à 1 000.

