Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi repart à la hausse en Côte-d'Or au troisième trimestre

Le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse au troisième trimestre 2022 en Côte-d'Or. Selon les chiffres publiés ce mercredi midi, la progression s'établie à + 1.9% dans notre département pour la catégorie A. Mais sur l'ensemble de l'année, le chômage recule de 7.6%.

Les chiffres du chômage en Côte-d'Or et en BFC au 3e trimestre 2022 - Pôle Emploi

Un profil des inscrits au Pôle emploie qui évolue

Le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse depuis le début de cette année 2022 d'après la Dares, la direction des Études et des Statistiques. Le taux de chômage diminue de 9,1% sur un an en France Métropolitaine. Mais dans le détail, le profil des demandeurs d'emplois est en train de changer. Ils sont de plus en plus nombreux, environ 700 000 personnes supplémentaires en dix ans, à être inscrits tout en ayant une activité salariée à temps partiel. Ceux qui enchaînent intérim, CDD, et contrats courts pour compléter leurs allocations dans l'attente d'un emploi stable.