Chômage : baisse de 12,8% en un an sur les Alpes Maritimes

Le nombre de demandeurs d'emploi (catégorie A) a baissé de 10,7% sur un trimestre et de 12,8% sur un an dans le département des Alpes-Maritimes selon les chiffres du ministère du Travail publiés ce mercredi. Et pour la métropole de Nice, les chiffres sont encore plus encourageants.

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi dans les Alpes Maritimes est en diminution. Pour ceux qui sont sans aucune activité et tenus de rechercher un emploi (catégorie A) le nombre baisse de 10,7% sur un trimestre (moins 8130 personnes) et une baisse de 12,8% sur un an, soit 67710 personnes actuellement inscrites en catégorie A. Et en comptant toutes les catégories (avec activité partielle) au troisième trimestre 2021 on enregistre 104 370 demandeurs d'emploi.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur : ce nombre baisse de 7,2% sur un trimestre, et de moins 9,5 % sur un an soit 306 860 chômeurs en catégorie A et 491 480 pour toutes les catégories en comptant ceux qui ont eu une activité partielle.

Meilleurs chiffres sur la Métropole de Nice

La baisse est encore plus sensible sur la quarantaine de communes de la métropole de Nice Côte d'Azur, où le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) on atteint actuellement 34 550. Un nombre en baisse de 9,8% sur un trimestre et de moins 13,2%.

amélioration pour les moins de 25 ans

L'évolution pour les jeunes de moins de 25 ans est plus marquée avec moins 19,5 % d'inscrits à Pole emploi sur un an surtout pour les hommes toujours sur la Métropole de Nice.