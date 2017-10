Chômage dans la Loire : une baisse de 2,4% en un an

Comme sur le plan national, le chômage baisse dans la Loire. Il y a dans notre département actuellement 38.000 demandeurs d'emplois.

Dans la Loire, il y a 38.030 chômeurs selon les chiffres de Pôle-Emploi à la fin du mois de septembre 2017. C'est 2,6% de moins qu'au moins d'août et 2,4 % de moins qu'il y a un an. La baisse est particulièrement visible chez les moins de 25 ans, avec 7,8% de chômeurs en moins chez les jeunes ligériens. sur un an ( et 6,4 % sur un an.) En revanche, chez les 50 ans et plus, le chômage stagne avec une baisse de 0,6 % seulement et même une hausse de 1,1% sur un an.

Haute-Loire : baisse spectaculaire chez les moins de 25 ans

En Haute-Loire, le nombre de demandeurs d'emplois s'établit à 9.240. Ce nombre diminue de 3,2 % sur un mois et de 4,6 % sur un an. La baisse du chômage des jeunes est spectaculaire en Haute Loire : moins 14% en an.