Chômage dans la région Grand Est : baisse sensible en septembre de -1,5%

Le nombre de chômeurs de catégorie A a fortement baissé en septembre dans le Grand Est : -1,5%. Tous les départements sont concernés sauf l'Aube. La région compte 293.470 chômeurs. Au niveau national, le nombre de demandeurs d'emplois connaît une baisse importante : -1,8%.

En septembre comme en août, le nombre de demandeurs d'emploi continue de diminuer dans le Grand Est. Et cette fois-ci, la baisse est sensible : -1,5% pour les chômeurs de catégorie A, par rapport au mois précédent. Fin septembre 2017, 293.470 personnes sont sans emploi (cat. A) dans la grande région, soit 4.360 de moins que le mois précédent. Sur un an, la tendance à la baisse s'accentue : -2,6%. Au niveau national, elle est significative : -1,8%, c'est même la plus forte baisse depuis 2001.

Toutes les données statistiques sont consultables en ligne, sur le site de Pole Emploi, celui de la Direccte Grand Est (les archives sont également disponibles).

Baisse dans tous les départements, sauf l'Aube. Diminution significative en Alsace, Moselle et Meurthe-et-Moselle.

Alsace

Haut-Rhin : 40.030 demandeurs d'emploi (cat. A, sans aucune activité), -2,3% en septembre

: 40.030 demandeurs d'emploi (cat. A, sans aucune activité), -2,3% en septembre Bas-Rhin : 55.870 demandeurs d'emploi, -2,5%

Lorraine

Moselle : 57.280 demandeurs d'emploi, -1,7% en septembre

Meurthe-et-Moselle : 38.100 demandeurs d'emploi, -1,6%

Vosges : 19.970 demandeurs d'emploi, -1,4%

Meuse : 9.110 demandeurs d'emploi, -0,3%

Champagne-Ardenne

Marne : 28.670 demandeurs d'emploi, -0,5% en septembre

: 28.670 demandeurs d'emploi, -0,5% en septembre Haute-Marne : 8.130 demandeurs d'emploi, -0,7%

: 8.130 demandeurs d'emploi, -0,7% Aube : 20.230 demandeurs d'emploi, +1,5%

: 20.230 demandeurs d'emploi, +1,5% Ardennes : 16.080 demandeurs d'emploi, -1%

L'évolution du chômage au plan national et par catégories :