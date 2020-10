Chômage dans le Grand Est : en baisse au troisième trimestre 2020, en hausse sur un an

Le nombre de demandeurs d'emploi (catégorie A) dans le Grand Est est en baisse au troisième trimestre 2020, par rapport au trimestre précédent : -10,6%. Cela représente 35.640 chômeurs en moins, sur un total régional de 301.810 demandeurs d'emploi. Au plan national aussi, on constate une forte baisse, de 11,5%, ce qui représente 475.900 inscrits en catégorie A en moins, selon les chiffres publiés ce mardi par le ministère du travail.

Ces chiffres qui peuvent surprendre, en plein crise économique et sanitaire, reflètent d'abord le regain d'activité qui a marqué les mois de juillet, août et septembre, en plein déconfinement. Ils contrastent avec le bond exceptionnel du chômage au trimestre précédent. Sur un an, comparée au même trimestre en 2019, la hausse régionale du chômage est de 8,6%.

Ces données concernent les chômeurs de catégorie A, qui ne travaillent pas du tout. Si l'on globalise avec les catégories B et C, qui ont travaillé sur une partie de la période, en CDD ou en intérim, la baisse trimestrielle est nettement plus faible (-0,3%), la hausse sur un an s'établit à 4%.

Les demandeurs d'emploi de catégorie A par département au troisième trimestre 2020

La plus forte baisse bénéficie au département des Vosges, la plus faible l'Aube.

Ardennes : -9,7% (16 590 chômeurs)

Aube : -8,9% (19 950)

Marne : -10,2% (30 010)

Haute Marne : 11,9% (8 070)

Meurthe-et-Moselle : -9,8% (38 030)

Meuse : -9,1% (8 990)

Moselle : -11% (57 360)

Bas-Rhin : -11,1% (59 010)

Haut-Rhin : -10,1% (44 090)

Vosges : -13% (19 710)

Le détail des chiffres peut être consulté sur le site de la Direccte.

L'évolution du chômage par région

L'évolution du chômage au 3e trimestre 2020 par région. © Visactu

L'évolution du chômage au plan national