Chômage dans les Landes : hausse vertigineuse de 40% en avril, du jamais vu

Le chômage explose en France - +22% au mois d'avril dans le pays, comparé à avril 2019, selon les chiffres rendus publics ce jeudi par Pôle Emploi - mais la hausse est encore plus spectaculaire dans les Landes : +40% de chômeurs sans aucune activité sur la même période. Cette hausse inédite du nombre de chômeurs est bien sûr liée à la crise du coronavirus, qui a mis l'économie du pays à l'arrêt. C'est une dégradation sans précédent du marché du travail.

Jamais les Landes n'avaient compté autant de chômeurs

Jamais jusqu'alors, depuis que les statistiques mensuelles départementales existent, depuis 1996, il n'y avait eu autant de chômeurs dans les Landes. Le département compte désormais 27580 chômeurs sans aucune activité (catégorie A), c'est 8000 personnes de plus qu'en février, avant la crise du coronavirus. Et ces chiffres n'incluent pas les salariés placés au chômage partiel par leur employeur.

Parmi les nouveaux chômeurs sans aucune activité dans les Landes, 2/3 étaient déjà connus de Pôle Emploi : ils étaient en activité réduite, contrat court, intérim ou CDD, mais avec la crise ils n'ont plus travaillé du tout, et sont donc maintenant au chômage total. Le reste, 1/3 des nouveaux chômeurs - plus de 2500 personnes dans les Landes - n'étaient pas, eux, inscrits jusqu'alors à Pôle Emploi : la plupart avaient donc un emploi stable, en CDI, et l'ont perdu ces dernières semaines.

Si l'on additionne les chômeurs sans aucune activité (catégorie A) à ceux qui ont gardé en avril une activité réduite (catégorie B et C), il y a au total désormais 39200 demandeurs d'emplois dans les Landes, en hausse de 7% en un an. Il s'agit là-aussi d'un niveau jamais atteint depuis le début des statistiques en 1996 : il n'y avait jamais eu jusqu'alors autant de personnes inscrites à Pôle Emploi dans les Landes.

La zone de Dax plus touchée que Mont-de-Marsan

Comme ailleurs en France, ce sont, dans les Landes, les jeunes qui sont frappés le plus durement. Le chômage chez ceux qui ont moins de 25 ans a augmenté, dans les Landes, de 50% en un an : on compte, en avril 2020, 3990 chômeurs de moins de 25 ans sans aucune activité, contre 2670 en avril 2019.

Il y a aussi des différences géographiques. Pôle Emploi coupe le département en deux : d'un côté la zone d'emploi de Mont-de-Marsan, le chômage (catégorie A) y a bondi de 27% en un an ; de l'autre le bassin d'emploi de Dax où la progression du chômage est encore plus spectaculaire : +48% de chômeurs sans aucune activité (avril 2020 comparé à avril 2019).