Chômage dans les Pyrénées-Orientales : "On y arrivera dans ce département"

D'après l'INSEE, les Pyrénées-Orientales affichent le taux de chômage le plus élevé de France avec 12,4%. au second trimestre 2021. Le département compte 54.494 demandeurs d'emploi (catégorie A, B et C). De mauvais chiffres qui sont portant en baisse depuis près de trois ans. D'où cette question : a-t-on raté le redémarrage économique post-Covid ? "Je ne crois pas", répond sur France Bleu Roussillon Laurent Gauze.

"Nous sommes le troisième département de la région en création d'emploi depuis quatre ou cinq ans", pour le vice-président de la Communauté urbaine de Perpignan. Au delà des "freins" comme l'absence de TGV, Laurent Gauze souligne également que le département accueille de nombreux habitants chaque années, "entre 5.000 et 8.000 par an".

On ne peut pas développer une économique sur quatre ou cinq ans mais sur un temps beaucoup plus long - Laurent Gauze

Vers un avenir plus radieux ?

"Il faut continuer cette politique volontariste d'accueil des entreprises logistiques, digitales notamment autour du pôle numérique du Soler ou encore le réindustrialisation de Catana ", insiste Laurent Gauze. Le deuxième vice-président de la Communauté urbaine de Perpignan en charge du développement économique reconnaît qu'il reste encore du travail mais les résultats arriveront dans plusieurs années : "Si on fait des efforts constants, on y arrivera dans ce département. Essayons de ne pas mettre nous même en local les freins aux projets."

Je suis persuadé qu'il y aura dans quelques années 200 ou 300 entreprises dans le domaine du numérique - Laurent Gauze