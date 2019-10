Chômage des seniors : un dispositif pour "forcer la main" des entreprises basques

Pays Basque

À 45 ans, on n'est pas proche de la retraite mais on peut être loin de l'emploi ! Selon le dernier baromètre de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) du Pays Basque, le chômage des seniors est en augmentation de 2.7% sur le premier semestre 2019. D'où le projet de création d'une plateforme pour mettre en relation les demandeurs d'emploi seniors et les entreprises locales.

Forcer la main des entreprises

Le Service Public de l'Emploi de Proximité et les acteurs locaux engagés dans la reconversion et l'inclusion des seniors portent le projet intitulé "Senior inclusif" : une plateforme qui va œuvrer sur trois plans bien distincts. "Pour les chercheurs d'emploi, on va leur proposer de renseigner leur CV par compétence, parce qu'une entreprise cherche des compétences, pas un âge" explique Thomas Perron, en charge du projet pour la CCI. "On va envoyer ce CV de façon spontanée mais ciblée. À nous de chasser les chasser entreprises, de leur forcer la main pour qu'elles jouent le jeu."

Pour mettre en place ce dispositif "Senior inclusif", il manque encore 80 000 euros. "Il faut que les institutions et les entreprises s'engagent sinon cette plateforme ne verra pas le jour !" prévient Thomas Perron.

Le Service Public de l'Emploi de Proximité organisera une journée spéciale intitulée "Réussir sa reconversion" le vendredi 6 décembre 2019 à la Cité des Arts, à Bayonne.