Chômage : deuxième mois de baisse consécutive en Drôme et en Ardèche

Le chômage continue de baisser en Drôme et en Ardèche. Il y a eu 100 chômeurs de moins en février sur les deux départements. Au niveau national, le nombre de demandeurs d'emploi baisse aussi légèrement.

Le chômage a baissé en février. En France, il y a eu 3 500 demandeurs d'emploi en moins le mois dernier, dans la catégorie A. On compte donc 3,46 millions de chômeurs au niveau national.

En Drôme et en Ardèche, la baisse se confirme aussi. Elle est très légère par rapport à janvier : en Ardèche, il y a eu 20 chômeurs en moins, ce qui fait 17 970 personnes sans emploi dans le département.

Le baisse est un peu plus forte dans la Drôme, avec 80 chômeurs en moins, pour un total de 29 750 demandeurs d'emploi. Une baisse de 0,3 %, qui avait été plus forte entre janvier et décembre avec moins 1,2 % dans la Drôme, et moins 1 % en Ardèche.

Au total, il y a donc eu 47 720 demandeurs d'emploi sans aucune activité sur les deux départements.