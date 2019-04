Chômage en Auvergne : le nombre de demandeurs d'emploi en baisse pour le premier trimestre 2019

Auvergne, France

Pour ce premier trimestre 2019, la région Auvergne-Rhône-Alpes enregistre une baisse de 0,7% du nombre de demandeurs d'emploi et sans activité, soit 377 490 personnes en catégorie A. Toutes catégories confondues, pour les personnes en recherche d'emploi et ayant ou non déjà exercé un emploi, on compte 644 530 personnes, un nombre stable pour ce premier trimestre.

Au niveau national, le ministère du Travail annonce une baisse de 1,5% des demandeurs d'emploi par rapport à l'an dernier. 5 600 000 personnes sont toujours inscrites à Pôle Emploi.

Pour le Puy-de-Dôme

Le nombre de demandeurs d'emploi tenus d'en rechercher un et sans activité (catégorie A) baisse de 0,4% pour ce premier trimestre, soit 29 540 personnes.

Pour les catégories A, B, C, D, les personnes en demande d'emploi et tenues d'en rechercher un, on compte 52 700 personnes. C'est une baisse de 0,2% sur ces trois derniers mois.

Pour l'Allier

Une baisse aussi dans l'Allier concernant le nombre de demandeurs d'emplois tenus d'en rechercher un et sans activité, catégorie A : 17 120 personnes, c'est -0,4% pour ce début d'année.

Le nombre de demandeurs d'emploi et tenus d'en rechercher un, ayant ou non exercé une activité, catégorie A, B, C, D, est de 28 690. C'est une augmentation de 0,3%.

Pour le Cantal

4 290 personnes font parties des demandeurs d'emploi, tenus d'en rechercher un et sans activité, catégorie A dans le Cantal. Un nombre en baisse de 0,2%.

Les demandeurs d'emploi tenus d'en rechercher un et ayant ou non exercé un emploi sont 8 030 pour le premier trimestre 2019, c'est une augmentation de 0,5%.

Pour la Haute-Loire

Une baisse de 1,9% du nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité, catégorie A, côté altiligérien, soit 8 850 personnes.

Le nombre de demandeurs d'emploi tenus d'en rechercher un, ayant ou non exercé une activité, catégorie A, B, C, D s'établit à 16 800, c'est une baisse de 0,4% pour ce premier trimestre 2019.