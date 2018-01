Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (qui recherchent activement du travail) a reculé de 0,1% au mois de décembre, en France. Soit 2.700 chômeurs de moins que le mois précédent.

Dans nos départements, au 31 décembre, il y avait 48.460 demandeurs d'emploi. 18.450 chômeurs en Ardèche, 30.010 dans la Drôme.

Un chiffre stable (10 chômeurs de plus) dans la Drôme, mais en recul d'1,2% (230 chômeurs de moins) en Ardèche sur un mois.

Tendances inverses sur un an

Les chiffres, et les tendances sont différentes sur on les regarde à l'échelle d'une année.

Sur un an, le chômage baisse de 0.6% dans la Drôme et progresse d'1.5% en Ardèche. Au niveau national, le nombre de demandeurs d'emploi recule de 0.5%.

Fin des chiffres du chômage tous les mois

Désormais, les chiffres du chômage de Pôle Emploi, publiés chaque mois, vont devenir trimestriels. Le gouvernement estime que la nouvelle formule "reflétera mieux les tendances de fonds du marché du travail". Les statistiques de décembre sont donc les dernières mensuelles.

Les prochains chiffres seront publiés le mercredi 25 avril et porteront sur le nombre moyen de demandeurs d'emploi inscrits au cours du 1er trimestre 2018.