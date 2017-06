Chômage en Bourgogne Franche-Comté : hausse en mai mais baisse sur un an

Les premiers chiffres du chômage du quinquennat d'Emmanuel Macron ont été publiés ce mardi. Au mois de mai, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a augmenté de 0,6% au niveau national et de 0,2% en Bourgogne Franche-Comté mais la tendance à la baisse sur un an se confirme.

Le chômage repart à la hausse au mois de mai. Au niveau national, Pôle Emploi enregistre une augmentation de 0,6% du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, ceux qui n'ont pas du tout travaillé. En Bourgogne Franche-Comté, on est à +0,2%, avec une légère hausse pour toutes la catégories d'âges.

Des disparités selon les départements

Dans le Nord Franche-Comté, le Doubs et la Haute-Saône enregistrent respectivement une hausse de 0,5 et 0,4% alors que dans le Territoire de Belfort, le chômage baisse de 1,2% en mai.

Hausse sur un mois mais baisse sur un an

Malgré tout, sur un an, la baisse du chômage se poursuit. Au niveau national, on est à -0,8% et on atteint même les -3,4% en Bourgogne Franche-Comté. Si on regarde les chiffres par catégories d'âges, le taux de chômage est en forte baisse chez les moins de 25 ans (-10,2%) mais en hausse chez les 50 ans ou plus (+2,3%).

Dans le Nord Franche-Comté, cette tendance à la baisse sur un an se confirme pour le Doubs (-4%) et le Territoire de Belfort (-4,7%). La Haute-Saône en revanche reste sur une hausse de 0,4% sur les 12 derniers mois.