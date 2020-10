Pôle Emploi a publié les chiffres du chômage pour le troisième trimestre. En Dordogne, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé par rapport au deuxième trimestre mais il augmente sur un an.

Chômage en Dordogne : des chiffres en baisse pour le 3e trimestre, en hausse sur un an

Le nombre de demandeurs d'emploi augmente sur un an, en Dordogne, au niveau régional et au niveau national. Photo d'illustration

Les chiffres du chômage ont été publiés ce mardi 27 octobre par Pôle Emploi. En ce qui concerne la Dordogne, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (c'est-à-dire qui n'ont pas du tout d'activité), leur nombre est en baisse de 12,9% par rapport au second trimestre. En revanche, sur une durée d'un an, par rapport au troisième trimestre 2019, ce nombre est en hausse de 7,1% en Périgord.

Le nombre de demandeurs d'emplois s'établi à 21.070 en Dordogne au troisième trimestre 2020 . Elles étaient 19.670 au troisième trimestre 2019, il y un an. Il y en avait 24.190 au second trimestre de l'année 2020.

Plus de la moitié sont des femmes

Au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A est également en baisse de 13,3% par rapport au second trimestre mais sur l'année, c'est une augmentation de 8,9%. Sur le profil de ces demandeurs d'emplois en Nouvelle-Aquitaine, les femmes sont plus nombreuses que les hommes au niveau global et dans toutes les catégories d'âge sauf dans celle des moins de 25 ans.

En Nouvelle-Aquitaine, sur les 306.050 demandeurs d'emplois, plus de la moitié ont entre 25 et 49 ans. Environ un quart, soit environ 83.000 personnes ont plus de 50 ans.

Le taux de chômage baisse de 11% en France

Au niveau national, le nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout d'activité, baisse de 11% au troisième trimestre mais sur une durée d'un an, par rapport au troisième trimestre 2019, leur nombre augmente de 8,8%