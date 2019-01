Chômage en hausse au dernier trimestre 2018 en Corse

Au 4ème trimestre 2018 il y avait 22.470 demandeurs d'emploi, catégories A,B et C en Corse. Un nombre qui augmente de 2.4% sur un trimestre même s'il diminue de près de 2 points sur une année.

Corse, France

Le chômage recule en France, mais il progresse en Corse.

Moins 0.8%, au niveau national au dernier trimestre 2018. Catégories A, B et C, il y a un peu plus de 5.600.000 chômeurs en France, inscrits à Pôle Emploi. En Corse, ils sont 22.470.

22.470

Un nombre en hausse de 2.4% au dernier trimestre 2018 avec une avancée du chômage plus marquée en Corse du Sud (+3.5%) qu'en Haute-Corse (+1.4%).

Essentiellement des fins de contrats

Parallèlement, on constate que les entrées à Pôle Emploi sont pour l'essentiel des fins de contrats, celles pour licenciement économique représente 1.4% du total et chutent même de 20% sur l'année.

Peut-être un signe d'une reprise d'activité en Corse d'autant que l'évolution sur un an, elle, est bien plus positive, en Corse. Le nombre de demandeurs d'emploi dans l'île a reculé de presque 2% sur un année.

Exception notable

Exception notable : les chômeurs de longue durée, inscrits depuis plus d'un an. En Corse, ils sont 7.230 ; nombre en hausse de 0.7% sur le trimestre, de 1.3% sur l'année.

Enfin les sorties de Pôle Emploi. Une hausse de plus d'un tiers, 35% pour reprise d'emploi déclarée. Et un peu moins d'un tiers, 29,8 %, pour un défaut d'actualisation.