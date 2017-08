Chômage en hausse en Corrèze en juillet, stable en Haute-Vienne

Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 2,2 points en Corrèze en juillet pour atteindre 10 090 personnes. En Haut-Vienne, le taux de chômage est stable par rapport à juin, avec une légère baisse de 0,8 points en Creuse.

Les chiffres du chômage ont bondi en Corrèze. Le nombre de personnes sans aucune activité a augmenté de 2,2 % par rapport à juin. Cela représente 220 demandeurs d'emploi en plus en juillet en Corrèze soit un total de 10 090 personnes. En Haute-Vienne, les chiffres sont stables depuis juin avec toujours 17 240 personnes sans activité. En Creuse, le chômage connait un léger repli de 0,8 points avec 5 230 chômeurs de catégorie A.

En France, le chômage augmente d'un point par rapport à juin pour attendre 3 518 100 demandeurs d'emploi.

Une baisse du chômage en Limousin sur un an

Le chômage connait néanmoins une baisse sur l'année dans le Limousin. Les chômeurs de catégorie A, demandeurs d'emploi n'ayant aucune activité enregistrée, ont baissé de 3,7 points en Haute-Vienne, 2,2 points en Corrèze et 1,9 points en Creuse. Soit une baisse totale de 2,6 points en un an dans l'ancienne région. En Nouvelle-Aquitaine, c'est une baisse de 0,9 % qui a été enregistrée sur l'année et un timide recul de 0,1 % en France.