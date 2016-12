Chômage : il repart à la baisse en Ile-de-France

Après une hausse de 0,1% le mois dernier, les chiffres du chômage sont de nouveau en baisse Ile-de-France : -0,5% pour la fin novembre contre -0,9% au niveau national. La région parisienne compte aujourd'hui 662 930 demandeurs d'emploi de catégorie A.

Le chômage continue de faire le yoyo en région parisienne. A la baisse fin septembre, en légère hausse le mois dernier, les chiffres sont de nouveau en légère amélioration : -0,5% sur un mois. Une baisse plus faible tout de même encore une fois qu'au niveau national puisque fin novembre, le chômage enregistre un -0,9%. L'Ile-de-France compte aujourd'hui 662 930 demandeurs d'emploi.

Les moins de 25 ans, premiers bénéficiaires de la baisse

Une fois de plus, ce sont les jeunes, les moins de 25 ans, qui profitent le plus de l'embellie : pour eux, le chômage baisse de 2% sur un mois, fin novembre. En revanche, toujours aucune amélioration pour les séniors, les plus de 50 ans, avec encore une hausse : + 0,6 fin novembre, en région parisienne. Dans cette catégorie, le nombre de demandeurs d'emploi a progressé de 2,4% en un an.

Les séniors ne profitent toujours pas de l'amélioration © Radio France

Tous les départements à la baisse

Cette fois-ci, tous les départements d'Ile-de-France sont à la baisse. Celui qui s'en sort le mieux : le Val d'Oise avec une baisse de 1%. Amélioration beaucoup plus limitée à Paris : -0,3%.

Les chiffres du chômage département par département © Radio France

A retenir également la hausse des entrées suite à un licenciement économique : +3,7% sur trois mois. Autre chiffre en augmentation : +2,1% pour les personnes faisant leur première entrée sur les listes des demandeurs d'emploi.