Chômage en Pays de la Loire : le nombre de demandeurs d'emploi en baisse de 1,5% au premier trimestre

Comme au niveau national, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a baissé en Pays de la Loire au premier trimestre 2021, selon les chiffres publiés ce mardi par Pôle Emploi. La région compte 174.820 personnes au chômage, soit un recul de 1,5% par rapport au trimestre précédent (-0,4% sur l'ensemble de la France). Mais sur un an, leur nombre est en nette hausse, +4,8%.

Au total, si l'on prend en compte toutes les catégories (A,B et C), le taux de chômage baisse de 0,7% sur le trimestre en Pays de la Loire. Le nombre de demandeurs d’emploi, ayant ou non exercé une activité, s'établit à 324.160.

Forte hausse sur un an en Loire-Atlantique

La situation est assez différente en fonction des départements. Le nombre de chômeurs de catégorie A baisse de 2,6% en Maine-Loire, 2,2% en Mayenne, mais seulement de 0,3% en Loire-Atlantique. Et sur un an, ce département enregistre une hausse des demandeurs d'emploi de 8,5%, contre 3,5% en Vendée, 2,6% en Sarthe et seulement 1,4% en Mayenne.

Les chômeurs inscrits depuis un an ou plus sont de plus en plus nombreux. Dans la région, leur nombre augmente de 1,8 % (+12,8 % sur un an), tandis que celui des inscrits depuis moins d'un an recule de 3,1 % (-4,9 % sur un an).

Au premier trimestre 2021, les entrées pour fin de mission d'intérim (-3,6 %), démission (-7,0 %), rupture conventionnelle (-6,3 %), licenciement économique (-2,6 %) et autre licenciement (-2,2 %) sont en baisse. Au contraire, les entrées pour fin de contrat (+5,9 %), première entrée sur le marché du travail (+7,9 %), retour d’inactivité (+10,3 %), ou encore réinscription rapide (+9,2 %) sont en hausse.