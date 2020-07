Chômage en Sarthe : le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse entre avril et juin

51 980 : c'est le nombre de demandeurs d'emploi (catégories A, B et C) dans le département de la Sarthe entre avril et juin, soit une hausse de 5.6% sur un trimestre, et 3.5% sur un an. Les indicateurs sont également en hausse pour la région des Pays de la Loire.

Une hausse locale et régionale : c'est le bilan des chiffres du chômage pour le 2e trimestre 2020, que vient de révéler Pôle emploi et la DIRECCTE des Pays de la Loire.

Pour les chômeurs de catégorie A (sans emplois et tenus de rechercher un emploi), la hausse est même conséquente : +27,8 % sur un trimestre et +27,6 % sur un an. Ils sont 34 910 en Sarthe au 2e trimestre 2020.

Les chiffres Pôle emploi du 2e trimestre 2020 - Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares.

Toutes catégories confondues (A, B, et C), le nombre de chômeurs tenus de rechercher un emploi augmente lui aussi : +5,6 % sur un trimestre et +3,5 % sur un an. Ils sont 51 980.

Une hausse similaire dans la région Pays de la Loire

Au plan régional, les indicateurs sont aussi à la hausse entre avril et juin : +32,5 %sur un trimestre pour les chômeurs de catégorie A (+33,5 % sur un an), et +8,0 % sur un trimestre (+6,8 % sur un an) toutes catégories (A, B et C) confondues.

Au niveau national, le nombre de chômeurs sans aucune activité augmente de près de 25% au deuxième trimestre, malgré une légère baisse pour le mois de juin.