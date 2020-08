Le chômage a baissé de 3% en juillet en Vaucluse, soit 1320 demandeurs d'emploi en moins

Nouvelle baisse du chômage en juillet en France. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 3% en Vaucluse, on compte 42.630 personnes à la recherche d'un travail dans le département. Une baisse qui intervient après une explosion pendant le confinement.

On compte 42.630 demandeurs d'emploi en juillet en Vaucluse, soit une baisse de 3%

Après avoir connu une explosion pendant le confinement, le chômage baisse dans le Vaucluse en juillet. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 3% dans le département. On compte 42.630 personnes sans aucune activité et à la recherche d'un travail. C'est 1320 chômeurs de moins sur un mois.

Cette baisse s'explique par le passage en activité réduite d'un certain nombre de demandeurs d'emploi. Ils glissent donc en catégories B et C. Sur trois mois, le nombre de chômeurs baisse de 10,6% en Vaucluse.

Une baisse dans toutes les régions, -5,4 % en PACA

En PACA, le nombre de demandeurs d'emplois sans activité s'établit à 348.370. Ce nombre baisse de 13,4 % sur trois mois, soit 53. 910 personnes en moins. Un taux qui diminue de 5,4 % sur un mois.

Au niveau national, le chômage baisse de 4,1% en juillet, soit 174.300 inscrits en catégorie A en moins. Après -204.700 en juin et -149.900 en mai, c'est donc le troisième mois consécutif de nette baisse. Le nombre de chômeurs (4,047 millions) demeure cependant à un niveau élevé, après les hausses exceptionnelles dues au confinement (+7% en mars, +22% en avril), soit 560.000 chômeurs de plus que fin février.